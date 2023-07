Aspirare dall aerosol - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aspirare dall aerosol. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INALARE

Significato/Curiosità : Aspirare dall aerosol

Aspirare dall'aerosol o inalare si riferisce all'atto di introdurre sostanze o particelle nell'apparato respiratorio attraverso la bocca o il naso. L'aerosol può essere costituito da liquidi o solidi finemente suddivisi in sospensione nell'aria, come ad esempio le particelle di polvere, fumo, nebbia o spray. Questa pratica può avere diverse finalità, come ad esempio l'uso di dispositivi medici per l'inalazione di farmaci o il fumo di sigaretta, che comporta l'inalazione di sostanze nocive per la salute. È importante sottolineare che aspirare dall'aerosol o inalare sostanze può avere effetti sia benefici che dannosi, a seconda del tipo di sostanza coinvolta e delle circostanze in cui avviene l'azione. Pertanto, è essenziale essere consapevoli dei potenziali rischi associati a questa pratica e consultare un medico o un esperto qualificato per un uso corretto e sicuro.

Altre risposte alla domanda : Aspirare dall aerosol : aspirare; dall; aerosol; Condizioni necessarie per aspirare a una carica; aspirare a cose elevate; aspirare la fragranza; Fatte... aspirare ; aspirare , bramare; È bagnata dall Adriatico; Il mostro dall e sette teste ucciso da Ercole; La via seguita dall a nave; Lo sport dall a palla a spicchi; Passati in classifica dall a Serie A alla Serie B; Assorbita con l aerosol ; Si fanno con l aerosol ; Apparecchi usati per l aerosol ; Aspirale con l aerosol ; Curarsi con l aerosol ;

Cerca altre Definizioni