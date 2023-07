Albero che s abbacchia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Albero che s abbacchia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NOCE

L'albero di noce, noto scientificamente come Juglans regia, è una pianta maestosa che può raggiungere altezze considerevoli. La caratteristica principale dell'albero di noce è la sua produzione di frutti a guscio, le noci, che sono apprezzate per il loro sapore ricco e le proprietà nutrienti. Mentre l'albero di noce è famoso per la sua capacità di produrre deliziose noci, non è noto per emettere alcun suono come l'abbaiare. Invece, il suono delle noci che cadono e colpiscono il terreno può essere udito durante la stagione di raccolta. L'albero di noce è ampiamente coltivato per i suoi frutti, oltre ad avere un valore estetico grazie al suo fogliame verde scuro e alla maestosità del suo portamento.

Altre risposte alla domanda : Albero che s abbacchia : albero; abbacchia; Le comanda l albero a camme; Imbarcazione composta da tronchi d albero ; Pianta tropicale detta albero del pane; Sono tipici di albero bello; Un albero da cimitero; Avvilito abbacchia to; Avvilito, abbacchia to; abbacchia to;

