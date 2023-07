Adulare per interesse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Adulare per interesse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LISCIARE

Significato/Curiosità : Adulare per interesse

Adulare per interesse o "lisciare" è un comportamento che consiste nel cercare di ottenere benefici personali attraverso la lode e l'approvazione nei confronti di qualcuno. Questo tipo di atteggiamento è spesso mosso da motivazioni egoistiche e opportuniste, piuttosto che da sincera ammirazione o apprezzamento. Chi pratica l'adulazione per interesse cerca di conquistare favori, posizioni di potere o vantaggi materiali, spesso a discapito della propria integrità e autenticità. Questo comportamento può essere manipolativo e disonesto, poiché mira a sfruttare le debolezze o i punti deboli di chi viene adulato al fine di ottenere ciò che si desidera. Tuttavia, l'adulazione per interesse a lungo termine può minare la fiducia e la credibilità della persona che la pratica, poiché le sue intenzioni superficiali e interessate vengono alla luce.

Altre risposte alla domanda : Adulare per interesse : adulare; interesse; Parole usate per adulare e convincere; Encomiare adulare ; adulare ... levigando; Togliere le grinze oppure adulare ; Si concede con interesse ; Quota d interesse ; Titoli di credito con il tasso d interesse che può essere fisso o indicizzato; Calcoli di interesse ; Infondere interesse ;

Cerca altre Definizioni