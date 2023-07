Valore monetario di beni e servizi in un anno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Valore monetario di beni e servizi in un anno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 20 lettere : PRODOTTO INTERNO LORDO

Significato/Curiosita : Valore monetario di beni e servizi in un anno

Applicata sul valore aggiunto di ogni fase della produzione, di scambio di beni e servizi. la trasformazione dell'ige in iva rispose all'esigenza di armonizzare... Cercando altri significati, vedi pil (disambigua). in economia, il prodotto interno lordo (abbreviato pil) è una grandezza macroeconomica che misura il valore... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 luglio 2023

