Una delle sue prove è chiamata skeet - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una delle sue prove è chiamata skeet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : TIRO AL PIATTELLO

Significato/Curiosita : Una delle sue prove e chiamata skeet

