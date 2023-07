Trasformano calli in calcoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trasformano calli in calcoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : CO

Significato/Curiosita : Trasformano calli in calcoli

Orientamento co – simbolo chimico del cobalto co – formula chimica del monossido di carbonio co – cardiac output – gittata cardiaca (in italiano sigla è gc) co –... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Trasformano calli in calcoli : trasformano; calli; calcoli; trasformano i pesci in pulci; trasformano i frati in forzati; Si trasformano in pullover; I rami che si trasformano diventando foglie; trasformano le gole in ottimi molluschi; Fumatori incalli ti; calli maco la definì l ombelico della Sicilia; Fu vinta da calli maco nel corso della prima guerra persiana; Le spolpano gli sciacalli ; Un carattere del calli grafo; Si usano per abituare i bambini ai calcoli ; Chirurghi esperti in frantumazione dei calcoli ; calcoli di interessi; Fanno i calcoli a proprio danno; Tavoletta per i calcoli in uso fin dall antichità;

