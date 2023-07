Passaggio che mette in condizione di segnare il gol - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passaggio che mette in condizione di segnare il gol. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ASSIST

Significato/Curiosita : Passaggio che mette in condizione di segnare il gol

Vana ai fini del passaggio del turno a causa della regola dei gol fuori casa. pur incappando nella stagione altalenante di una juventus che dopo nove anni... L'assist, o passaggio vincente, è, nel calcio, il passaggio decisivo per la realizzazione di una rete. un assist consiste nel passaggio volontario di un... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 luglio 2023

