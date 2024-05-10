Passaggio da gol

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Passaggio da gol' è 'Assist'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASSIST

Perché la soluzione è Assist? L'assist rappresenta un gesto fondamentale nel calcio, poiché consiste nel fornire un passaggio che permette a un compagno di segnare un gol. Questa azione richiede precisione, visione di gioco e capacità di anticipare le mosse della squadra avversaria. Attraverso un assist efficace si crea un'opportunità di rete, facilitando il successo offensivo della squadra. La qualità di questa azione influisce direttamente sul risultato finale e sulla performance complessiva dei giocatori coinvolti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Passaggio da gol". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Passaggio da gol nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Assist

La soluzione associata alla definizione "Passaggio da gol" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Passaggio da gol" conferma che la soluzione 'Assist' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Assist

A Ancona S Savona S Savona I Imola S Savona T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Passaggio da gol" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Assist' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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