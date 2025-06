Un tiro per il bomber nei cruciverba: la soluzione è Assist

ASSIST

Approfondisci la parola di 6 lettere Assist: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Assist? Assist in italiano significa un passaggio o un aiuto che permette a un compagno di segnare un gol nel calcio. È un gesto fondamentale nella squadra, simbolo di collaborazione e strategia. Quindi, quando si parla di un tiro per il bomber, l'assist è il supporto che rende possibile il goal, dimostrando come il gioco di squadra sia la chiave del successo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il passaggio da golUn passaggio decisivo del calciatoreUn passaggio al centravantiUn tiro con il piede nel rugbyIl cestista che intercetta il tiroForte tiro rasoterra del calciatore

A Ancona

S Savona

S Savona

I Imola

S Savona

T Torino

O T R H A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TORAH" TORAH

