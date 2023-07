I Paesi Bassi in auto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I Paesi Bassi in auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : NL

Significato/Curiosita : I paesi bassi in auto

Le targhe d'immatricolazione dei paesi bassi, di cui esistono diversi tipi, dal 1978 hanno nella maggior parte dei casi un fondo giallo riflettente con... Baseball nl – codice vettore iata di shaheen air nl – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua olandese nl – codice iso 3166-1 alpha-2 dei paesi bassi nl – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 luglio 2023

