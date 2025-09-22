I confini del Nepal

Anna Gallo | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 2 lettere per la definizione 'I confini del Nepal' è 'Nl'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NL

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I confini del Nepal nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è Nl

In presenza della definizione "I confini del Nepal", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Nl'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: I confini del Nepal
  • Risposta: NL
  • Lunghezza: 2 lettere
  • Schema parole: 2
  • Schema utile: N_
  • Inizia con: N
  • Finisce con: L

Le 2 lettere della soluzione

N Napoli
L Livorno

La soluzione 'Nl' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I confini del Nepal". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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