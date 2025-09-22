I confini del Nepal
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SOLUZIONE: NL
I confini del Nepal nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è Nl
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: I confini del Nepal
- Risposta: NL
- Lunghezza: 2 lettere
- Schema parole: 2
- Schema utile: N_
- Inizia con: N
- Finisce con: L
Le 2 lettere della soluzione
La soluzione 'Nl' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I confini del Nepal". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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