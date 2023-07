Ha un moto alternato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha un moto alternato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STANTUFFO

Significato/Curiosita : Ha un moto alternato

Generalmente vengono utilizzati o per trasformare il moto rotatorio continuo in un moto alternato o per generare una forza vibrante, più raramente vengono... Coperchio dell'apparecchio, si trova uno stantuffo che termina in un filtro circolare. si raccoglie lo stantuffo verso l'alto e, trascorso il tempo di infusione...