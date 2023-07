Con le giacche formano gli abiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con le giacche formano gli abiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PANTALONI

Significato/Curiosita : Con le giacche formano gli abiti

Stoffa, formano un abito completo da uomo. possono essere composti anche abiti coordinati o spezzati realizzati con l'abbinamento di pantaloni e giacca in... Abbigliamento, vedi pantaloni. disambiguazione – se stai cercando il cognome italiano, vedi pantaleo (cognome). pantalone (in veneto pantalón) è una maschera... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Con le giacche formano gli abiti : giacche; formano; abiti; giacche tta a mezza vita; Fornisce pelle per giacche ; Molte giacche ne hanno almeno uno interno; Nelle giacche è a sinistra; Si applicano alle maniche lise di giacche e golf; Trasformano calli in calcoli; formano lo scaffale; Quelli di stampa informano ; Tanti sono i versi che formano il sonetto; Gioco in cui si formano parole ing; Gli abiti che non si usano più; Lo sono gli abiti leggeri; abiti religiosi; Gruccia per abiti ; Indossa gli abiti all ultimo grido;

