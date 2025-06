Nello spezzato sono diversi dalla giacca nei cruciverba: la soluzione è Pantaloni

PANTALONI

Curiosità e Significato... La soluzione Pantaloni di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Pantaloni per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Pantaloni? I pantaloni sono capi di abbigliamento che coprono le gambe, spesso composti da due pezzi separati per ogni gamba. A differenza di una giacca, che si indossa sopra gli altri vestiti, i pantaloni sono fondamentali per completare un look e offrire comodità quotidiana. Essenziali in ogni guardaroba, rappresentano un elemento versatile e pratico per ogni occasione.

Hai trovato la definizione "Nello spezzato sono diversi dalla giacca" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

A Ancona

N Napoli

T Torino

A Ancona

L Livorno

O Otranto

N Napoli

I Imola

