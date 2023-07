Uno strumento spesso suonato alle scuole medie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno strumento spesso suonato alle scuole medie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FLAUTO

Significato/Curiosita : Uno strumento spesso suonato alle scuole medie

segui i suggerimenti del progetto di riferimento. il pianoforte è uno strumento musicale a corde percosse mediante martelletti, azionati da una tastiera... Ottavino, flauto soprano, flauto traverso, flauto d'amore, flauto contralto, flauto basso, flauto contrabbasso, flauto subcontrabbasso, flauto iperbasso... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

