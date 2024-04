La Soluzione ♚ Religioso delle Scuole Pie La definizione e la soluzione di 8 lettere: Religioso delle Scuole Pie. SCOLOPIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Religioso delle scuole pie: I chierici regolari poveri della Madre di Dio delle scuole pie (in latino Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum) sono un istituto religioso maschile di diritto pontificio: i membri di questo ordine, detti comunemente scolopi o piaristi, pospongono al loro nome le sigle S.P. o Sch. P.Le origini dell'ordine risalgono alle scuole popolari gratuite (scuole pie) fondate da san Giuseppe Calasanzio a Roma nel 1597. Il 25 marzo 1617 Calasanzio e i suoi compagni diedero inizio a una congregazione di religiosi per l'insegnamento: papa Gregorio XV elevò la compagnia a ordine regolare con breve del 18 novembre 1621.Gli ... Aggettivo Significato e Curiosità su: I chierici regolari poveri della Madre di Dio delle scuole pie (in latino Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum) sono un istituto religioso maschile di diritto pontificio: i membri di questo ordine, detti comunemente scolopi o piaristi, pospongono al loro nome le sigle S.P. o Sch. P.Le origini dell'ordine risalgono alle scuole popolari gratuite (scuole pie) fondate da san Giuseppe Calasanzio a Roma nel 1597. Il 25 marzo 1617 Calasanzio e i suoi compagni diedero inizio a una congregazione di religiosi per l'insegnamento: papa Gregorio XV elevò la compagnia a ordine regolare con breve del 18 novembre 1621.Gli ... scolopio m sing (religione) , (cristianesimo) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sostantivo scolopio ( approfondimento) m sing (religione) , (cristianesimo) sacerdote che è membro della congregazione delle Scuole Pie, costituita nel 1617 da San Giuseppe Calasanzio per la formazione degli adolescenti bisognosi Sillabazione sco | lò | pio Pronuncia IPA: /sko'lpjo/ Etimologia / Derivazione formato dal latino schola cioè scuola e pius ovvero "pio" Termini correlati agostiniano, barnabita, basiliano, benedettino, betlemita, calasantino, calasanziano, camaldolese, camilliano, cappuccino, carmelitano, cassinese, celestino, certosino, circerstense, crocigero, cluniacense, comboninano, dehoniano, domenicano, francescano, gerolamino, gesuita, mechitarista, mercedario, norbertino, oblato, olivetano, paolino, piarista, premonstratense, premostratense, rosminiano, salesiano, servita, silvestrino, somasco, teatino, trinitario, umiliato Altre Definizioni con scolopio; religioso; scuole; Discorso religioso; I suoi Testimoni sono un movimento religioso; Frattura in campo religioso; Le scuole per principianti; Le scuole per i più piccini; Sono scuole dell obbligo; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Religioso delle Scuole Pie

SCOLOPIO

S

C

O

L

O

P

I

O

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Religioso delle Scuole Pie' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.