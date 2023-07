Quello di banco siede vicino a scuola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello di banco siede vicino a scuola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COMPAGNO

Significato/Curiosita : Quello di banco siede vicino a scuola

Entrato in classe, si siede al banco e vi deposita diversi portafortuna, tra cui una grande quantità di penne e una pantera rosa di gomma. bean si è preparato... Voci che iniziano con o contengono il titolo. compagno o aiutante – espressione gergale per un caro compagno o collega (non necessariamente nella narrativa)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Quello di banco siede vicino a scuola : quello; banco; siede; vicino; scuola; Tiepolo dipinse quello di Antonio e Cleopatra; C è quello Piceno e Satriano; quello da portata è tra i più grandi; quello d argento si usa in medicina e fotografia; La spietatezza di quello che è impossibile evitare; Il taglio della banco nota USA con Ulysses Grant; Locale pubblico col banco ne; Relazioni sotto banco ; Gli Euro di una banco nota arancione; Il banco dell accoglienza in hotel; Ci si siede per discutere; Deve pagarlo chi possiede un televisore; Risiede tutto nella stessa via o stesso palazzo; siede nella carlinga; Risiede va nel Palazzo Ducale di Venezia; Vivono vicino ai Sardi; La Marconi vicino a Bologna; Ha un casolare vicino ; Il riquadro vicino al passe; vicino a noi; Il portico-scuola del flosofo Zenone; Li porta a scuola lo studente; La scuola di Zenone; Si è istruito senza frequentare alcuna scuola ; scuola militare USA;

