A quella fumogena possono ricorrere i militari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A quella fumogena possono ricorrere i militari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CORTINA

Significato/Curiosita : A quella fumogena possono ricorrere i militari

Deroga; il completamento delle funzioni militari in un altro paese - se il cittadino ha completato le funzioni militari per un altro paese, purché tale paese... cortina d'ampezzo, edizioni la cooperativa di cortina, cortina d'ampezzo, 2002. isbn 88-87174-21-0 casanova, roberto: arrampicate sportive a cortina d'ampezzo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : A quella fumogena possono ricorrere i militari : quella; fumogena; possono; ricorrere; militari; quella italiana di Russia avvenne nel 1941; quella Dei e la Madonna; Si paga quella sullo smaltimento dei rifiuti; quella di vetro si applica alla finestra; quella musicale non ha né punti né virgole; possono essere domenicali festive lampo; possono essere gommose o balsamiche; possono essere smarcanti; Una zona in cui le navi possono arenarsi; possono essere multifocali o progressive; Il video che permette di non ricorrere alla tastiera; ricorrere alle vie legali; ricorrere alla legge; Vi può ricorrere l arbitro di calcio; Vi può ricorrere l arbitro di calcio; Si suona per chiamare a raccolta i militari ; Giornata USA per i militari caduti: Day ing; Possono esserlo gli occhiali e i militari ; Tenute militari ; Procedere col passo cadenzato dei militari ;

Cerca altre Definizioni