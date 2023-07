Preso dal sonno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Preso dal sonno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DORMIENTE

Significato/Curiosita : Preso dal sonno

Nonostante un sonno notturno apparentemente adeguato o anche prolungato. l'esd può essere la manifestazione di parecchi disturbi del sonno, come la sindrome... I sette dormienti di efeso sono venerati come santi dalla chiesa cattolica e dalla chiesa ortodossa. il martirologio romano riporta la loro festa al giorno... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Preso dal sonno : preso; sonno; Il boccone preso tra un pasto e l altro; Non è stato preso come un bersaglio; Viene ripreso all inizio di ogni scena del film; Non compreso nell elenco; La parte di Londra in cui è compreso Soho ing; Immerso nel sonno ; La sonno lenza di chi non riesce a scuotersi; Concilia il sonno non solo ai bambini; Ci sono quelli di stress crescita o sonno ; Stato psicofisico simile al sonno ma più leggero;

