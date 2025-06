Il sonno del ghiro nei cruciverba: la soluzione è Letargo

LETARGO

Perché la soluzione è Letargo? Il termine letargo indica uno stato di sonno prolungato e profondo, tipico di alcuni animali come il ghiro durante l'inverno. È un periodo in cui il corpo rallenta le funzioni vitali per conservare energia, spesso in risposta a condizioni avverse. Questa parola è usata anche in senso figurato per descrivere un'attività o una situazione che si mantiene inattiva o ferma nel tempo.

L Livorno

E Empoli

T Torino

A Ancona

R Roma

G Genova

O Otranto

