Immerso nel sonno nei cruciverba: la soluzione è Dormiente

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Immerso nel sonno' è 'Dormiente'.

DORMIENTE

Curiosità e Significato di Dormiente

La parola Dormiente è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Dormiente? La parola dormiente si riferisce a qualcosa o qualcuno che è in uno stato di riposo o inattività, come un animale o una pianta che non sono attivi, oppure a una persona che sta dormendo. È un termine spesso usato in contesti letterari o scientifici per descrivere ciò che è in uno stato di quiete, pronto a svegliarsi o riprendere attività. In sostanza, indica ciò che è temporaneamente inattivo ma potenzialmente pronto a risvegliarsi.

Come si scrive la soluzione Dormiente

Stai cercando la risposta alla definizione "Immerso nel sonno"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

D Domodossola

O Otranto

R Roma

M Milano

I Imola

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

