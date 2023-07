Nel medioevo aveva il compito di sedare le rivolte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel medioevo aveva il compito di sedare le rivolte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BARGELLO

Significato/Curiosita : Nel medioevo aveva il compito di sedare le rivolte

le università nel medioevo iniziarono a costituirsi dai primi decenni del xii secolo per tutto il xiii secolo. le loro radici storiche vanno ricercate... Il museo nazionale del bargello è un museo di firenze, dedicato alla scultura, facente parte insieme alle cappelle medicee, orsanmichele, palazzo davanzati... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

