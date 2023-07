Un lungo e non velenoso serpente europeo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un lungo e non velenoso serpente europeo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CERVONE

Significato/Curiosita : Un lungo e non velenoso serpente europeo

Esculapio è un serpente non velenoso della famiglia dei colubridi. il nome scientifico della specie si riferisce alle dimensioni: longissimus è superlativo... Disambiguazione – "cervone" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cervone (disambigua). il cervone (elaphe quatuorlineata (bonnaterre... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Un lungo e non velenoso serpente europeo : lungo; velenoso; serpente; europeo; Ha il collo lungo e il becco piatto; Scorrono lungo le guance; Si fa lungo le strade; Lo è stato a lungo Francesco Totti; Ha lungo becco e cresta erigibile; Serpente velenoso dell India; Una ragno velenoso ; Rettile velenoso ; Un aracnide velenoso che è presente in Europa; Serpente velenoso ; Il serpente dagli occhiali; Innocuo serpente ; serpente a sonagli; Un grosso serpente o un segnale galleggiante; Grosso serpente ; alla gioia: è l inno europeo ; Uno stile europeo intercontinentale; Partito Socialista europeo ; La sigla dell lstituto europeo di Studi Politici Economici e Sociali; Ospita un famoso stadio calcistico europeo ;

Cerca altre Definizioni