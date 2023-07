Gli strattoni per raccomandare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli strattoni per raccomandare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SPINTE

Significato/Curiosita : Gli strattoni per raccomandare

Parlamento mi hanno chiesto, attraverso la loro commissione congiunta, "di raccomandare al popolo/alla gente degli stati uniti una giornata di pubblico ringraziamento... Chilo di ferro ed un chilo di legno) ricevono diverse spinte se immersi nell'acqua e queste spinte dipendono esclusivamente dal volume e non dal tipo di... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023



