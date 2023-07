Condizione spesso associata alla sordità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Condizione spesso associata alla sordità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MUTISMO

Significato/Curiosita : Condizione spesso associata alla sordita

Jervell e lange-nielsen, che descrissero la variante della sindrome associata a sordità neurologica congenita. i due autori notarono che gli episodi di morte... Condizione di chi è contemporaneamente affetto da sordità e mutismo. nella maggior parte dei casi il mutismo è la conseguenza di traumi (che possono essere di qualsiasi... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

