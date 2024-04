La definizione e la soluzione di 7 lettere: È presa a esempio di sordità. CAMPANA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: La campana è una tipologia di strumento musicale, appartenente alla classe degli idiofoni a percussione diretta, definita come contenitori, suonati con un oggetto non sonoro, in cui la vibrazione è più debole vicino al vertice. Si differenziano dai gong, in cui invece la vibrazione è più forte vicino al vertice. Nelle campane da chiesa il suono è prodotto generalmente dalla percussione di un pendolo di ferro dolce detto batacchio (o battaglio) sulle pareti interne della campana stessa. Per quanto riguarda lo strumento occidentale è solitamente in bronzo, ed è utilizzato nel mondo cristiano per scandire il tempo dai campanili delle chiese e ...

campana f sing

femminile di campano

Sostantivo

campana ( approfondimento) f sing (pl.: campane)

(musica) strumento musicale solitamente in bronzo usato come richiamo o per scandire il tempo nelle chiese cristiane cassonetto solitamente usato per la raccolta differenziata di vetro e lattine (gioco) gioco infantile consistente nel lanciare un sassolino sopra un riquadro disegnato per terra e poi raggiungerlo saltellando su una sola gamba (araldica) figura araldica convenzionale che rappresenta lo strumento evidenziandone il batacchio abitante della Campania

Sillabazione

cam | pà | na

Pronuncia

IPA: /kam'pana/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo campana (vasa) cioè "vasi (di bronzo) della Campania" ; espressione che indicava dei catini emisferici in bronzo prodotti nella zona di Napoli, la cui forma era ricordata dalle campane

Sinonimi

( letterario ) squilla

squilla calotta, coperchio, vaso

( senso figurato ) versione, opinione, voce, punto di vista

versione, opinione, voce, punto di vista (gioco infantile) settimana, mondo

settimana, mondo ( storia ) martinella

martinella (musica) padiglione

Parole derivate

campanaro, campaniforme, scampanare, scampanata

Alterati

( diminutivo ) campanella

campanella ( accrescitivo ) campanona, campanone m

campanona, campanone (peggiorativo) campanaccia

Proverbi e modi di dire

la qualità della campana si giudica dal suono, quella dell'uomo da ciò che dice

sentire entrambe le campane : ascoltare le ragioni di entrambi i litiganti

: ascoltare le ragioni di entrambi i litiganti stare in campana : stare attento, essere guardingo

: stare attento, essere guardingo sordo come una campana: parecchio sordo

Da non confondere con