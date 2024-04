La Soluzione ♚ La capitale della Svizzera

La definizione e la soluzione di 5 lettere: La capitale della Svizzera. BERNA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su La capitale della svizzera: Friburg) è un comune svizzero di 38.365 abitanti del canton friburgo, nel distretto della sarine; ha lo status di città ed è la capitale del cantone e il... Berna (AFI: /'brna/; in tedesco: Bern; in alemanno: Bärn; in francese: Berne; in romancio e italiano: Berna) è una città federale della Svizzera, sede dei suoi organi federali nonché de facto sua capitale. In Svizzera non vi sono disposizioni normative che designino formalmente una "capitale" dello Stato federale; Berna svolge tali funzioni con il nome di città federale (Bundesstadt in tedesco e ville fédérale in francese). L'articolo 58 della ...

