La tessera che rende affezionati i clienti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La tessera che rende affezionati i clienti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : FIDELITY CARD

Significato/Curiosita : La tessera che rende affezionati i clienti

Va a posto l'ultima tessera del puzzle: responsabile del vecchio omicidio, allo scopo di impadronirsi dell'oro, dobson credeva che il ricattatore fosse... Associarli univocamente a un cliente: codice a barre rfid banda magnetica smart card con microchip ftf: ftf è l'acronimo di "first to find" ed è il nome di uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

