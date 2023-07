Le guardie per il patrimonio boschivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le guardie per il patrimonio boschivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FORESTALI

Significato/Curiosita : Le guardie per il patrimonio boschivo

Nucleo investigativo antincendio boschivo (niab), creato nel 2000 in seguito all'introduzione del reato di incendio boschivo, svolgeva attività di indagine... Alimentari e forestali, con funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, specializzata nella difesa del patrimonio agro-forestale. traendo origine... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

