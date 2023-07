La città della GM - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città della GM. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DETROIT

Significato/Curiosita : La citta della gm

Fiat e gm, il centro faceva parte di fiat-gm powertrain. dopo la cooperazione, il sito di torino è sotto il controllo diretto di gm. nel 2020 la gm lascia... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi detroit (disambigua). detroit (afi: /d'tt/) è una città degli stati uniti d'america, capoluogo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : La città della GM : città; della; La città greca di cui fu re Eurito; La città che l inno nazionale francese ci ricorda; L Osservatore : è il quotidiano della città del Vaticano; città in provincia di Terni; città francese sulla Saona celebre per i vini; Un riparo della sentinella; Il guscio della barca; La località della provincia di Salerno nota per la salsa detta colatura di alici; L attività della CIA; L architetto di Santa Maria della Salute a Venezia;

Cerca altre Definizioni