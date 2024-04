La Soluzione ♚ La città di Ford e GM La definizione e la soluzione di 7 lettere: La città di Ford e GM. DETROIT Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La citta di ford e gm: Detroit (AFI: /d'tt/) è una città degli Stati Uniti d'America, capoluogo della contea di Wayne, principale centro dello Stato del Michigan. Fondata nel 1701 da cacciatori di pellicce francesi, è oggi più nota come capitale dell'industria automobilistica statunitense. Nella bandiera di Detroit compaiono i gigli di Francia e i leoni d'Inghilterra, a simboleggiare il ruolo svolto dalle due potenze nella storia della città situata al confine fra il Canada francese ed i territori colonizzati dai britannici. Situata lungo il fiume Detroit, di fronte alla città canadese di Windsor, si trova nella regione dei grandi laghi americani, al centro ... Nome proprio Significato e Curiosità su: Detroit (AFI: /d'tt/) è una città degli Stati Uniti d'America, capoluogo della contea di Wayne, principale centro dello Stato del Michigan. Fondata nel 1701 da cacciatori di pellicce francesi, è oggi più nota come capitale dell'industria automobilistica statunitense. Nella bandiera di Detroit compaiono i gigli di Francia e i leoni d'Inghilterra, a simboleggiare il ruolo svolto dalle due potenze nella storia della città situata al confine fra il Canada francese ed i territori colonizzati dai britannici. Situata lungo il fiume Detroit, di fronte alla città canadese di Windsor, si trova nella regione dei grandi laghi americani, al centro ... Detroit ( approfondimento) (toponimo) (geografia) città degli Stati Uniti nordorientali Sillabazione Lemma non sillababile Pronuncia Etimologia / Derivazione Altre Definizioni con detroit; città; ford; Vi ha sede la General Motors; La città della GM; Una città sempre piena di turisti; Città della Sicilia; La città della bora; Longevo modello Ford; Il Ford dei fumetti; Gli successe Gerald Ford; Cerca altre soluzioni cruciverba

DETROIT

Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere.