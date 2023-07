Un azienda tessile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un azienda tessile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SETERIA

Significato/Curiosita : Un azienda tessile

Progetto di riferimento. . l'industria tessile è un'attività manifatturiera che produce e lavora le fibre tessili. la sua origine è antichissima e deriva... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi seta (disambigua). la seta è una fibra proteica di origine animale con la quale si possono fabbricare... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

