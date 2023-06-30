Quasi un capolavoro

SOLUZIONE: OPERA D ARTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quasi un capolavoro" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quasi un capolavoro". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Opera D Arte? Un'opera d'arte rappresenta spesso un risultato eccezionale di creatività e maestria, capace di suscitare emozioni profonde e ammirazione. È considerata quasi un capolavoro quando si distingue per la sua bellezza e perfezione, elevandosi oltre la norma e lasciando un'impronta duratura nella cultura. Questa espressione di talento e passione diventa un simbolo di eccellenza artistica, un vero e proprio traguardo di perfezione estetica.

Se la definizione "Quasi un capolavoro" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quasi un capolavoro" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Opera D Arte:

O Otranto P Padova E Empoli R Roma A Ancona D Domodossola A Ancona R Roma T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quasi un capolavoro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

