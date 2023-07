Fanno d un gesto un reato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fanno d un gesto un reato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RA

Significato/Curiosita : Fanno d un gesto un reato

Saluto fascista perché in realtà mai in uso ai tempi dell'antica roma, è un gesto in cui il braccio destro è completamente esteso in avanti e alzato di circa... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ra (disambigua). ra, noto anche nella forma rê oppure rha (ipa: [r:]), è una divinità egizia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 30 giugno 2023

