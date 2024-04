La Soluzione ♚ Spronano all azione La definizione e la soluzione di 7 lettere: Spronano all azione. STIMOLI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Spronano all azione: Lo stimolo, in medicina e in psicologia, è qualunque evento che riesca ad eccitare un organismo o parte di esso, provocando una risposta o l'attivazione dello stesso. Italiano Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Lo stimolo, in medicina e in psicologia, è qualunque evento che riesca ad eccitare un organismo o parte di esso, provocando una risposta o l'attivazione dello stesso. stimoli m pl plurale di stimolo Voce verbale stimoli seconda persona singolare dell'indicativo presente di stimolare prima persona singolare del congiuntivo presente di stimolare seconda persona singolare del congiuntivo presente di stimolare terza persona singolare del congiuntivo presente di stimolare terza persona singolare dell'imperativo di stimolare Sillabazione stì | mo | li Etimologia / Derivazione vedi stimolare Sinonimi esortazioni, incentivi, incoraggiamenti, istigazioni, pungoli, sproni

impulsi, incitamenti, motivazioni,spinte,

bisogni, istinti, necessità, voglie,

eccitazioni, provocazioni, sollecitazioni Contrari impedimenti, freni, blocchi, dissuasioni, remore Altre Definizioni con stimoli; spronano; azione; Incitamenti incentivi; Il contrasto fra i calciatori in azione; Progressiva riduzione di un azione bellica; Azione bellica; Cerca altre soluzioni cruciverba

STIMOLI

La risposta di 7 lettere per risolvere 'Spronano all azione' è.