Un sinonimo di brasiliano

Home / Soluzioni Cruciverba / Un sinonimo di brasiliano

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un sinonimo di brasiliano' è 'Carioca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARIOCA

Perché la soluzione è Carioca? Un termine che indica una persona proveniente dal Brasile, in particolare dalla città di Rio de Janeiro, è carioca. Questa parola rappresenta non solo l’origine geografica, ma anche un modo di essere e di vivere tipico di quella regione. La cultura carioca si distingue per musica, danza e atteggiamenti tipici, che si riflettono nel modo di parlare e di comportarsi delle persone. La parola carioca si è diffusa nel tempo, assumendo un significato più ampio e rappresentativo della regione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un sinonimo di brasiliano". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un sinonimo di brasiliano nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Carioca

La definizione "Un sinonimo di brasiliano" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un sinonimo di brasiliano" conferma che la soluzione 'Carioca' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Carioca

C Como A Ancona R Roma I Imola O Otranto C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un sinonimo di brasiliano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Carioca' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Abitante di Rio de JaneiroVale brasilianoÈ sinonimo di brasilianoÈ un sinonimo di brasilianoSinonimo di inceneritoriSinonimo di bucoUn sinonimo di poesia