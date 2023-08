Lo scapestrato che disonora la famiglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo scapestrato che disonora la famiglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PECORA NERA

Significato/Curiosità : Lo scapestrato che disonora la famiglia

La “pecora nera” è un termine usato per descrivere una persona che, a differenza degli altri membri della famiglia, si distingue per il suo comportamento ribelle o deviante. Questo individuo potrebbe essere considerato lo “scapestrato” che disonora la famiglia a causa delle sue azioni o delle sue scelte controverse. Spesso la pecora nera sfida le aspettative sociali e familiari, creando tensioni e disaccordi all’interno del contesto familiare. Nonostante ciò, vale la pena considerare che la diversità, anche se può comportare difficoltà, può anche portare una prospettiva fresca e una crescita personale. La pecora nera può essere un’occasione per la famiglia di apprendere la tolleranza, l’accettazione e l’amore incondizionato, sfidando le norme consolidate e abbracciando la diversità che arricchisce la vita stessa.

