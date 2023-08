Lo zio della Famiglia Addams - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo zio della Famiglia Addams. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FESTER

Significato/Curiosita : Lo zio della famiglia addams

vedi la famiglia addams (disambigua). la famiglia addams (in inglese the addams family) è un gruppo di personaggi creato da charles addams a partire... Zio fester (uncle fester), fester addams o fester frump, a seconda delle versioni, anche conosciuto come zio drago, zio bubbone o zio ulcera nei doppiaggi...