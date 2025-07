Ridotte alla stessa altezza nei cruciverba: la soluzione è Livellate

LIVELLATE

Curiosità e Significato di Livellate

Perché la soluzione è Livellate? LIVELLATE indica che più elementi sono stati portati allo stesso livello o altezza, eliminando eventuali differenze. È un termine spesso usato in edilizia, arredamento o anche in senso figurato per indicare uniformità. Quando si dice che qualcosa è ridotte alla stessa altezza, si fa riferimento a un'operazione di livellamento, ovvero rendere tutto uguale, omogeneo.

Come si scrive la soluzione Livellate

L Livorno

I Imola

V Venezia

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A O P B T U S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PORTA USB" PORTA USB

