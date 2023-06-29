Passa per le vie respiratorie

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Passa per le vie respiratorie' è 'Aria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARIA

Perché la soluzione è Aria? L'aria è un elemento fondamentale per la vita umana, in quanto attraversa le vie respiratorie consentendo la respirazione. Essa è composta principalmente da ossigeno, azoto e altri gas presenti nell'atmosfera, che vengono inalati attraverso il naso o la bocca e poi raggiungono i polmoni. Durante questo passaggio, l'aria permette lo scambio di gas tra il corpo e l'ambiente esterno, sostenendo le funzioni vitali. La purezza dell'aria influenze la salute e il benessere delle persone.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Passa per le vie respiratorie". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Passa per le vie respiratorie nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Aria

In presenza della definizione "Passa per le vie respiratorie", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Passa per le vie respiratorie" conferma che la soluzione 'Aria' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Aria

A Ancona R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Passa per le vie respiratorie" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Aria' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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