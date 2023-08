Esame alle vie respiratorie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esame alle vie respiratorie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : BRONCOSCOPIA

Significato/Curiosità : Esame alle vie respiratorie

La "broncoscopia" è un procedimento medico che coinvolge l'uso di uno strumento chiamato broncoscopio per esaminare le vie respiratorie, inclusi i bronchi e i polmoni. Questa procedura viene eseguita da medici specializzati, spesso pneumologi o chirurghi toracici. Il broncoscopio è un sottile tubo flessibile dotato di una piccola telecamera all'estremità, che consente al medico di visualizzare l'interno delle vie respiratorie su uno schermo. La broncoscopia può essere utilizzata per diagnosticare condizioni come infezioni, tumori, ostruzioni o infiammazioni nelle vie aeree. È un esame diagnostico cruciale che fornisce informazioni dettagliate sui polmoni e sulle vie respiratorie.

