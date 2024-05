La Soluzione ♚ La palude in cui Ercole uccise la mitica Idra La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : LERNA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. LERNA

Significato della soluzione per: La palude in cui ercole uccise la mitica idra L'Idra di Lerna (in greco antico: da, Hýdra) è un mostro leggendario della mitologia greca e romana che appare principalmente nei miti riguardanti Eracle. Latino: Sostantivo, forma flessa: Forma accusativa del lemma hydra. . (mitologia) Idra, mostro infernale con 50 teste del lago di Lerna, ucciso da Ercole.. (astronomia) la costellazione del Serpentario. Pronuncia: (pronuncia classica) IPA: /hdr~m/ .(pronuncia ecclesiastica) IPA: /idram/ . Etimologia / Derivazione: Vedi hydra. .

