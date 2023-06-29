Ospita lo sciame

Home / Soluzioni Cruciverba / Ospita lo sciame

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ospita lo sciame' è 'Arnia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARNIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ospita lo sciame" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ospita lo sciame". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Arnia? L'arnia è il luogo in cui le api vivono e si riproducono, creando un ambiente protetto e adatto alla crescita della colonia. È un rifugio che accoglie lo sciame e permette alle api di svolgere le proprie attività quotidiane. In questo spazio si sviluppano le celle di miele e si cura la nascita dei nuovi insetti. La cura dell'arnia è fondamentale per mantenere una colonia sana e produttiva.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Ospita lo sciame nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Arnia

Questa pagina è dedicata alla definizione "Ospita lo sciame" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ospita lo sciame" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Arnia:

A Ancona R Roma N Napoli I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ospita lo sciame" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Può essere a soffitta fissa o a soffitta mobileLa affollano le apiUna cassetta da trattare con i guantiLo sciame di stelle cadentiIl quartiere di Milano che ne ospita lo stadioOspita uno sciameIl Paese che ospita lo scenografico lago di BledApprofitta dell organismo che lo ospita