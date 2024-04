La Soluzione ♚ La metà di un altra metà La definizione e la soluzione di 8 lettere: La metà di un altra metà. CONSORTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La meta di un altra meta: Consorte – relativo alla Consorteria Consorte – sinonimo di coniuge Regina consorte – moglie di un re regnante Principe consorte – marito di una regina regnante Re consorte – marito di una regina regnante (analogo al titolo di Principe consorte, ma meno comune) Principessa consorte – moglie di un principe sovrano Davide Consorte – velista italiano Giovanni Consorte – dirigente d'azienda italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: Consorte – relativo alla Consorteria Consorte – sinonimo di coniuge Regina consorte – moglie di un re regnante Principe consorte – marito di una regina regnante Re consorte – marito di una regina regnante (analogo al titolo di Principe consorte, ma meno comune) Principessa consorte – moglie di un principe sovrano Davide Consorte – velista italiano Giovanni Consorte – dirigente d'azienda italiano consorte ( approfondimento) m o f sing (pl.: consorti) ciascuno dei due coniugi, la moglie o il marito il consorte della regina

il principe consorte

tu e la tua consorte siete invitati a casa mia stasera Sillabazione con | sòr | te Pronuncia IPA: //kon'srte/ Etimologia / Derivazione dal latino consors, composto di cum e sors ("fortuna, sorte"), nel senso di "colui che condivide la sorte" Sinonimi coniuge, compagno, compagna, marito, moglie, sposo, sposa Parole derivate neoconsorte Altre Definizioni con consorte; metà; altra; metà; La metà di two; Un oasi a metà; Un brindisi a metà; Rimandati ad altra data; Imbarcazione a bordo di un altra imbarcazione; Vanno da una domenica all altra;

CONSORTE

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'La metà di un altra metà' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.