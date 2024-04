La Soluzione ♚ Il James de Il gigante La definizione e la soluzione di 4 lettere: Il James de Il gigante. DEAN Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il james de il gigante: James Byron Dean (Marion, 8 febbraio 1931 – Paso Robles, 30 settembre 1955) è stato un attore statunitense. È stato il primo attore ad aver ottenuto una candidatura postuma al Premio Oscar, per il suo ruolo nel film La valle dell'Eden. A Dean fu conferito il Golden Globe per il miglior attore nel 1956 (postumo). Ottenne inoltre una candidatura all'Oscar al miglior attore per il film Il gigante sempre postumo nel 1956. L'American Film Institute ha inserito Dean al diciottesimo posto tra le più grandi star della storia del cinema. Inglese Sostantivo Significato e Curiosità su: James Byron Dean (Marion, 8 febbraio 1931 – Paso Robles, 30 settembre 1955) è stato un attore statunitense. È stato il primo attore ad aver ottenuto una candidatura postuma al Premio Oscar, per il suo ruolo nel film La valle dell'Eden. A Dean fu conferito il Golden Globe per il miglior attore nel 1956 (postumo). Ottenne inoltre una candidatura all'Oscar al miglior attore per il film Il gigante sempre postumo nel 1956. L'American Film Institute ha inserito Dean al diciottesimo posto tra le più grandi star della storia del cinema. dean decano WordReference.com, Versione on-line Inglese-Italiano

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Il James de Il gigante' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.