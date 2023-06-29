Insignire di un onorificenza

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Insignire di un onorificenza' è 'Decorare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DECORARE

Perché la soluzione è Decorare? Decorare significa attribuire un riconoscimento ufficiale a qualcuno, spesso attraverso premi, medaglie o distintivi, per onorare meriti o achievement. Questa pratica si collega strettamente all’atto di insignire di un onorificenza, poiché entrambe esprimono l’atto di conferire un segno di stima e rispetto. La decorazione rappresenta quindi un simbolo tangibile di riconoscimento e apprezzamento per le qualità o i successi di una persona. La cerimonia di decorare sottolinea l’importanza di valorizzare le virtù altrui.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Insignire di un onorificenza". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Insignire di un onorificenza nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Decorare

Quando la definizione "Insignire di un onorificenza" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Insignire di un onorificenza" conferma che la soluzione 'Decorare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Decorare

D Domodossola E Empoli C Como O Otranto R Roma A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Insignire di un onorificenza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Decorare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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