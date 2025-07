Inappetenza patologica nei cruciverba: la soluzione è Anoressia

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Inappetenza patologica' è 'Anoressia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANORESSIA

Curiosità e Significato di Anoressia

Perché la soluzione è Anoressia? L'inappetenza patologica, nota anche come anoressia, è una condizione in cui si perde improvvisamente o progressivamente l'appetito, portando a una riduzione drastica dell'assunzione di cibo. Può essere causata da malattie, stress o disturbi psicologici ed è importante affrontarla tempestivamente per evitare complicazioni. Con il giusto supporto, è possibile recuperare il benessere e ripristinare un'alimentazione equilibrata.

Come si scrive la soluzione Anoressia

A Ancona

N Napoli

O Otranto

R Roma

E Empoli

S Savona

S Savona

I Imola

A Ancona

