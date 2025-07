La loro fabulazione è patologica nei cruciverba: la soluzione è Mitomani

MITOMANI

Curiosità e Significato di Mitomani

Vuoi sapere di più su Mitomani? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Mitomani.

Perché la soluzione è Mitomani? I mitomani sono persone che tendono a inventare storie o fatti falsi con convinzione, spesso per attirare attenzione o ottenere approvazioni. Questa tendenza può diventare patologica, influenzando negativamente la loro vita e le relazioni con gli altri. In parole semplici, un mitomane crede alle proprie bugie, rendendo difficile distinguere realtà e fantasia. Capire questa condizione aiuta a riconoscerne i segnali e a intervenire in modo appropriato.

Come si scrive la soluzione Mitomani

Non riesci a risolvere la definizione "La loro fabulazione è patologica"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

I Imola

T Torino

O Otranto

M Milano

A Ancona

N Napoli

I Imola

