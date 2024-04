La Soluzione ♚ Patologica anormale La definizione e la soluzione di 7 lettere: Patologica anormale. MORBOSA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Patologica anormale: La sindrome di Otello, nota anche come gelosia delirante, gelosia ossessiva o paranoia alcolica, è una sindrome psicopatologica caratterizzata da una forte convinzione sull'infedeltà del proprio partner (che in alcuni casi, può arrivare ad assumere la forma di un vero e proprio delirio). La sindrome presenta un quadro sintomatico simile al disturbo delirante e al disturbo paranoide di personalità. Tale definizione deriva dal nome del protagonista dell'opera di William Shakespeare, Otello, che uccide la moglie Desdemona a causa di false accuse di tradimento. Altre Definizioni con morbosa; patologica; anormale; Dotata di caratteristiche patologiche; Ripetizione patologica delle parole dette dagli altri; Ha una fissazione patologica; Anormale; Cerca altre soluzioni cruciverba

MORBOSA

