La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Figure delle carte' è 'Fanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FANTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Figure delle carte" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Figure delle carte". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Fanti? I FANTI sono le carte che rappresentano personaggi di basso rango, spesso raffiguranti figure umane con atteggiamenti distintivi. Sono parte integrante di un mazzo di carte e vengono utilizzati in vari giochi di carte e tradizioni. La loro presenza aggiunge elementi di strategia e simbolismo, e rappresentano spesso i servitori o personaggi di ruolo inferiore rispetto ad altri simboli. In molte culture, i FANTI sono considerati figure di supporto e di intrattenimento.

Figure delle carte nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Fanti

La soluzione associata alla definizione "Figure delle carte" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Figure delle carte" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Fanti:

F Firenze A Ancona N Napoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Figure delle carte" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

